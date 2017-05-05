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5 мая 2017, 18:14 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Травма помогла мне перезапустить карьеру, и это прекрасно

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как на его выступления повлияла травма, полученная в середине минувшего сезона.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> рассказал о том как на его выступления повлияла травма полученная в середине минувшего сезона. Увеличить
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«Я провёл просто замечательную предсезонную подготовку, после которой стал чувствовать себя моложе — свежим и готовым к борьбе. Помню, что не мог дождаться своего первого матча.

Было сложно держать всех в неведении — мне приходилось скрывать ожидания от журналистов, потому что я не знал, как всё сложится, — отметил Роджер.

«В последние пятнадцать лет у меня всегда была одна цель — выиграть турнир, на котором я выступаю. И это было реально. Травма помогла мне перезапустить карьеру, и это было прекрасно», — цитирует Федерера издание Tennis.
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