Грёнефельд и Пешке стали чемпионками парного турнира в Праге

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За 1 час 35 минут встречи Анна-Лена и Квета сделали два эйса и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Люси и Катержина дважды подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки.

Этот титул стал для Грёнефельд и Пешке первым в текущем сезоне и принёс теннисисткам $12,300 призовых и 280 рейтинговых баллов.