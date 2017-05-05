Грёнефельд и Пешке стали чемпионками парного турнира в Праге
Немка
Анна-Лена Грёнефельд и чешка Квета Пешке в решающем матче соревнований в Праге оказались сильнее хозяек кортов Люси Градецкой и Катержины Синяковой — 6/4, 7/6 (3).
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За 1 час 35 минут встречи
Этот титул стал для Грёнефельд и Пешке первым в текущем сезоне и принёс теннисисткам $12,300 призовых и 280 рейтинговых баллов.
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