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https://sport.mail.ru/news/tennis/29658856/
5 мая 2017, 17:56 | Теннис | GoTennis.ru

Грёнефельд и Пешке стали чемпионками парного турнира в Праге

Немка Анна-Лена Грёнефельд и чешка Квета Пешке в решающем матче соревнований в Праге оказались сильнее хозяек кортов Люси Градецкой и Катержины Синяковой — 6/4, 7/6 (3).

Немка <nobr>Анна-Лена</nobr> Грёнефельд и чешка <span class=error>Квета</span> Пешке в решающем матче соревнований в Праге оказались сильнее хозяек кортов <span class=error>Люси</span> <span class=error>Градецкой</span> и <span class=error>Катержины</span> <span class=error>Синяковой</span> — 6/4 7/6 (3). Увеличить
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За 1 час 35 минут встречи Анна-Лена и Квета сделали два эйса и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Люси и Катержина дважды подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки.

Этот титул стал для Грёнефельд и Пешке первым в текущем сезоне и принёс теннисисткам $12,300 призовых и 280 рейтинговых баллов.
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