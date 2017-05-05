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https://sport.mail.ru/news/tennis/29658855/
5 мая 2017, 17:55 | Теннис | GoTennis.ru

Эшторил. Пабло Карреньо-Буста взял верх над Николасом Альмагро

21-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, в четвертьфинале соревнований в португальском городе Эшторил победил своего соотечественника Николаса Альмагро, занимающего 86-е место рейтинга АТР, — 6/2, 6/4.

21-я ракетка мира испанский теннисист <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> в четвертьфинале соревнований в португальском городе <span class=error>Эшторил</span> победил своего соотечественника <span class=error>Николаса</span> Альмагро занимающего 86-е место рейтинга <span class=error>АТР</span> — 6/2 6/4. Увеличить
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За 1 час 10 минут поединка Пабло реализовал четыре брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Тогда как Николас сделал четыре эйса и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.

В полуфинале соревнований Millenium Estoril Open Карреньо-Буста встретится либо с испанцем Давидом Феррером, либо с американцем Райаном Харрисоном.
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