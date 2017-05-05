Эшторил. Пабло Карреньо-Буста взял верх над Николасом Альмагро

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За 1 час 10 минут поединка Пабло реализовал четыре брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Тогда как Николас сделал четыре эйса и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.