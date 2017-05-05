Эшторил. Пабло Карреньо-Буста взял верх над Николасом Альмагро
21-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло
Карреньо-Буста, в четвертьфинале соревнований в португальском городе Эшторил победил своего соотечественника Николаса Альмагро, занимающего 86-е место рейтинга АТР, — 6/2, 6/4.
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За 1 час 10 минут поединка Пабло реализовал четыре
В полуфинале соревнований Millenium Estoril Open
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