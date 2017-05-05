Рабат. Анастасия Павлюченкова вышла в финал соревнований

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Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут, за которые Анастасия реализовала шесть брейк-пойнтов и один раз ошиблась при подаче. Тогда как Сара сделала два брейка и не допустила двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:2 в пользу россиянки.

В финале соревнований Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem Павлюченкова сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с американкой Варварой Лепченко.