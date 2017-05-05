Рабат. Анастасия Павлюченкова вышла в финал соревнований
16-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, в полуфинале турнира в Рабате (Марокко) взяла верх над итальянкой Сарой Эррани, занимающей 102-е место мировой классификации, — 6/4, 6/0.
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Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут, за которые Анастасия реализовала шесть
В финале соревнований Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem Павлюченкова сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с американкой Варварой Лепченко.
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