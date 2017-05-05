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https://sport.mail.ru/news/tennis/29658679/
5 мая 2017, 17:40 | Теннис | GoTennis.ru

Рабат. Анастасия Павлюченкова вышла в финал соревнований

16-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, в полуфинале турнира в Рабате (Марокко) взяла верх над итальянкой Сарой Эррани, занимающей 102-е место мировой классификации, — 6/4, 6/0.

16-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в <span class=error>Рабате</span> (Марокко) взяла верх над итальянкой <span class=error>Сарой</span> <span class=error>Эррани</span> занимающей 102-е место мировой классификации — 6/4 6/0. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут, за которые Анастасия реализовала шесть брейк-пойнтов и один раз ошиблась при подаче. Тогда как Сара сделала два брейка и не допустила двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:2 в пользу россиянки.

В финале соревнований Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem Павлюченкова сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с американкой Варварой Лепченко.
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