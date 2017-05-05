Хорват Марин Чилич пробился в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Хорват Марин Чилич пробился в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро.
В ¼ финала Чилич (2-й номер посева) обыграл бельгийца Стива Дарсиса (8) со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 45 минут.
В полуфинале соревнований Чилич сыграет с аргентинцем Диего Щварцманом (3), который в своем матче ¼ финала обыграл серба Душана Лайовича со счетом 7:5, 6:2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter