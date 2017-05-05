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https://sport.mail.ru/news/tennis/29658528/
5 мая 2017, 17:26 | Теннис | Р-Спорт

Хорват Марин Чилич пробился в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт. Хорват Марин Чилич пробился в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро.

В ¼ финала Чилич (2-й номер посева) обыграл бельгийца Стива Дарсиса (8) со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 45 минут.

В полуфинале соревнований Чилич сыграет с аргентинцем Диего Щварцманом (3), который в своем матче ¼ финала обыграл серба Душана Лайовича со счетом 7:5, 6:2.
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