Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29658317/
5 мая 2017, 17:10 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев стал полуфиналистом турнира в Мюнхене

20-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале соревнований BMW Open оказался сильнее своего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 48-е место мирового рейтинга, — 3/6, 7/6 (3), 7/6 (5).

20-я ракетка мира немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> в четвертьфинале соревнований BMW <span class=error>Open</span> оказался сильнее своего соотечественника <nobr>Яна-Леннарда</nobr> <span class=error>Штруффа</span> занимающего 48-е место мирового рейтинга — 3/6 7/6 (3) 7/6 (5). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 13 минут матча Александр сделал четырнадцать эйсов и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Ян-Леннард на это ответил двенадцатью подачами навылет и двумя реализованными брейк-пойнтами, не ошибавшись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу 20-го номера рейтинга.

В полуфинале турнира в Мюнхене Зверев выступит против испанца Роберто Баутисты-Агута.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
05 мая

Изменилась стартовая соперница Марии Шараповой на турнире в Мадриде

Екатерина Александрова вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

Ласло Дьере: Мне кажется, что сейчас я мог бы обыграть любого соперника