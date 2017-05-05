Александр Зверев стал полуфиналистом турнира в Мюнхене
20-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале соревнований BMW Open оказался сильнее своего соотечественника
Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 48-е место мирового рейтинга, — 3/6, 7/6 (3), 7/6 (5).
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За 2 часа 13 минут матча Александр сделал четырнадцать эйсов и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Тогда как
В полуфинале турнира в Мюнхене Зверев выступит против испанца Роберто
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