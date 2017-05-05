Александр Зверев стал полуфиналистом турнира в Мюнхене

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 13 минут матча Александр сделал четырнадцать эйсов и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Ян-Леннард на это ответил двенадцатью подачами навылет и двумя реализованными брейк-пойнтами, не ошибавшись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу 20-го номера рейтинга.