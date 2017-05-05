Агнешка Радваньска пропустит соревнования в Риме, чтобы восстановиться к «Ролан Гаррос»

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«Я испытываю боль в ноге уже несколько месяцев, но сейчас мне стало заметно хуже. Если я продолжу играть, лучше не станет.

Конечно, я делала всё возможное, чтобы выйти на корт в Мадриде, но не получилось. Я должна поскорее восстановиться, чтобы на «Ролан Гаррос» показать свой максимум, — цитирует Агнешку пресс-служба WTA,

Напомним, что турнир в Риме пройдёт с 15 по 21 мая, а «Ролан Гаррос» — с 22 мая по 11 июня.