Агнешка Радваньска пропустит соревнования в Риме, чтобы восстановиться к «Ролан Гаррос»
Польская теннисистка Агнешка Радваньска сообщила, что она снялась не только с турнира в Мадриде, но и с «Премьера» в Риме.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я испытываю боль в ноге уже несколько месяцев, но сейчас мне стало заметно хуже. Если я продолжу играть, лучше не станет.
Конечно, я делала всё возможное, чтобы выйти на корт в Мадриде, но не получилось. Я должна поскорее восстановиться, чтобы на «Ролан Гаррос» показать свой максимум, — цитирует Агнешку
Напомним, что турнир в Риме пройдёт с 15 по 21 мая, а «Ролан Гаррос» — с 22 мая по 11 июня.
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