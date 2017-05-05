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5 мая 2017, 16:54 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Александрова вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

89-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова, взяла верх над болгаркой Цветаной Пиронковой, занимающей 75-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 7/5 на старте квалификации турнира в Мадриде.

89-я ракетка мира россиянка Екатерина <span class=error>Александрова</span> взяла верх над болгаркой <span class=error>Цветаной</span> <span class=error>Пиронковой</span> занимающей 75-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 7/5 на старте квалификации турнира в Мадриде. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 22-летняя Александрова сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 29-летняя Пиронкова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В финале квалификации соревнований Mutua Madrid Open Александрова сыграет либо с француженкой Полин Парментье, либо с итальянкой Сарой Эррани.
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