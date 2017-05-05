Екатерина Александрова вышла в финал квалификации турнира в Мадриде
89-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова, взяла верх над болгаркой Цветаной Пиронковой, занимающей 75-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 7/5 на старте квалификации турнира в Мадриде.
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Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 22-летняя Александрова сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть
В финале квалификации соревнований Mutua Madrid Open Александрова сыграет либо с француженкой Полин Парментье, либо с итальянкой Сарой Эррани.
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