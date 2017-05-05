Александра Саснович уступила в квалификации турнира в Мадриде

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Во время матча белоруска допустила слишком много ошибок, не смогла удачно сыграть на своей первой подаче. Шведке, занимающей 54-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации, понадобилось всего 1 час и 20 мин., чтобы сломить сопротивление Александры Саснович.

На грунтовом турнире в Мадриде, призовой фонд которого $5, понадобилось всего 1 час и 20 мин., примут участие все ведущие игроки: второй номер мирового рейтинга Каролина Плишкова из Чехии, Симона Халеп из Румынии, wild card для участия получила и россиянка Мария Шарапова. В основой сетке турнира и несколько американских теннисисток, в том числе Коко Вандевеге, которая принесла сборной США победу в полуфинале Кубка Федерации над Чехией. Как сообщалось, в финале этого командного турнира сборная Беларуси в ноябре текущего года примет на своей площадке американских теннисисток.