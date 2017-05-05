Остапенко одолела Конюх в четвертьфинале турнира в Праге
Латвийская теннисистка Елена Остапенко в четвертьфинале турнире в Праге в трёх партиях одолела представительницу Хорватии Ану Конюх (7) со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. 19-летняя рижанка, занимающая 50-е место в рейтинге WТА, 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 15
За выход в финал соревнований Остапенко поспорит с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.
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