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5 мая 2017, 15:47 | Теннис | Чемпионат.com

Остапенко одолела Конюх в четвертьфинале турнира в Праге

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в четвертьфинале турнире в Праге в трёх партиях одолела представительницу Хорватии Ану Конюх (7) со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Латвийская теннисистка Елена <span class=error>Остапенко</span> в четвертьфинале турнире в Праге в трёх партиях одолела представительницу Хорватии <span class=error>Ану</span> Конюх (7) со счётом 3:6 6:4 6:3. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. 19-летняя рижанка, занимающая 50-е место в рейтинге WТА, 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Конюх 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в финал соревнований Остапенко поспорит с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.
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