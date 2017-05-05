Остапенко одолела Конюх в четвертьфинале турнира в Праге

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Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. 19-летняя рижанка, занимающая 50-е место в рейтинге WТА, 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Конюх 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в финал соревнований Остапенко поспорит с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.