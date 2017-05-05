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https://sport.mail.ru/news/tennis/29656663/
5 мая 2017, 15:43 | Теннис | Чемпионат.com

Из-за снятия Радваньской первой соперницей Шараповой в Мадриде будет Лучич

В связи с тем, что польская теннисистка Агнешка Радваньска снялась с турнира в Мадриде, в сетке соревнований произошли изменения.

В связи с тем что польская теннисистка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> снялась с турнира в Мадриде в сетке соревнований произошли изменения. Увеличить
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В частности, соперницей бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой в стартовом раунде теперь будет не её соотечественница Анастасия Павлюченкова, а хорватка Мирьяна Лучич-Барони. Павлюченкова же сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Турнир в столице Испании пройдёт с 6 по 14 мая.
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Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде

Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова, вернувшаяся в тур после окончания дисквалификации за употребления мельдония, в первом круге турнира в Мадриде сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой.
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