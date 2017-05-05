Из-за снятия Радваньской первой соперницей Шараповой в Мадриде будет Лучич

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В частности, соперницей бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой в стартовом раунде теперь будет не её соотечественница Анастасия Павлюченкова, а хорватка Мирьяна Лучич-Барони. Павлюченкова же сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Турнир в столице Испании пройдёт с 6 по 14 мая.