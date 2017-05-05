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5 мая 2017, 14:51 | Теннис | Чемпионат.com

А. Радваньска снялась с турнира в Мадриде

Польская теннисистка Агнешка Радваньска приняла решение сняться с турнира в Мадриде из-за травмы ноги, сообщает пресс-служба соревнований.

Польская теннисистка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> приняла решение сняться с турнира в Мадриде <nobr>из-за </nobr>травмы ноги сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> соревнований. Увеличить
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На соревнованиях в столице Испании уроженка Кракова была посеяна под седьмым номером и в первом круге должна была сразиться с представительницей Японии Мисаки Дои.

Накануне Радваньска приняла участие в выставочном турнире в Мадриде. Все матчи проходили в формате супер-тай-брейка до 10 очков. В полуфинале она уступила россиянке Светлане Кузнецовой со счётом 6:10.
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