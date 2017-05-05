А. Радваньска снялась с турнира в Мадриде
Польская теннисистка Агнешка Радваньска приняла решение сняться с турнира в Мадриде
из-за травмы ноги, сообщает пресс-служба соревнований.
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На соревнованиях в столице Испании уроженка Кракова была посеяна под седьмым номером и в первом круге должна была сразиться с представительницей Японии Мисаки Дои.
Накануне Радваньска приняла участие в выставочном турнире в Мадриде. Все матчи проходили в формате
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