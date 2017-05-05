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5 мая 2017, 13:54 | Теннис | Чемпионат.com

Джокович расстался с тренером Вайдой

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой, фитнес-тренером Гебхардом Филом Гритшем и физиотерапевтом Миляном Амановичем.

Вторая ракетка мира серб <span class=error>Новак</span> Джокович на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с тренером <span class=error>Марианом</span> <span class=error>Вайдой</span> <nobr>фитнес-тренером</nobr> <span class=error>Гебхардом</span> <span class=error>Филом</span> <span class=error>Гритшем</span> и физиотерапевтом <span class=error>Миляном</span> <span class=error>Амановичем</span>. Увеличить
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Такое решение было принято совместно после анализа игры и последних результатов уроженца Белграда.

«Я всегда буду благодарен Мариану, GG и Миляну за 10 лет дружбы, профессионализма и преданности карьерным целям. Без их поддержки я бы не достиг таких профессиональных высот. Я знаю, что они полностью посвятили себя помощи мне в реализации моей мечты. Они всегда были моей движущей силой. Это было непростое решение, но мы все почувствовали, что нужны перемены. Я благодарен и горд нашими отношениями и неразрывными связями, которые сформировалось за годы взаимной любви, уважения и понимания. Мы — семья, и это останется неизменным», — написал Джокович.
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