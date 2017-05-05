Джокович расстался с тренером Вайдой

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Такое решение было принято совместно после анализа игры и последних результатов уроженца Белграда.

«Я всегда буду благодарен Мариану, GG и Миляну за 10 лет дружбы, профессионализма и преданности карьерным целям. Без их поддержки я бы не достиг таких профессиональных высот. Я знаю, что они полностью посвятили себя помощи мне в реализации моей мечты. Они всегда были моей движущей силой. Это было непростое решение, но мы все почувствовали, что нужны перемены. Я благодарен и горд нашими отношениями и неразрывными связями, которые сформировалось за годы взаимной любви, уважения и понимания. Мы — семья, и это останется неизменным», — написал Джокович.