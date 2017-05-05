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5 мая 2017, 12:20 | Теннис | Чемпионат.com

Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова, вернувшаяся в тур после окончания дисквалификации за употребления мельдония, в первом круге турнира в Мадриде сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> вернувшаяся в тур после окончания дисквалификации за употребления <span class=error>мельдония</span> в первом круге турнира в Мадриде сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Увеличить
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Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» получила «уайлд-кард» в основную сетку соревнований в столице Испании.

Победительница этого противостояния во втором круге сразится либо с канадкой Эжени Бушар, либо с француженкой Ализе Корне.

Немка Анжелика Кербер стартует матчем с венгеркой Тимей Бабош, чешка Каролина Плишкова — с украинкой Лесей Цуренко.

Светлана Кузнецова встретится с Ярославой Шведовой (Казахстан), Дарья Касаткина — с Робертой Винчи (Италия), Екатерина Макарова — с Кики Бертенс (Нидерланды), Елена Веснина — с Ириной Бегу (Румыния).
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Мугуруса: Организаторы всех турниров WTA хотят видеть у себя Шарапову

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова является игроком высочайшего класса, организаторы всех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) хотят, чтобы она была в числе участников. Такое мнение высказала испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, слова которой приводит газета AS.
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