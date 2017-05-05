Мугуруса: организаторы всех турниров WTA хотят видеть у себя Шарапову

«Я считаю, что Шарапова понесла свое наказание и имеет право на второй шанс, как и прописано в правилах, — ответила Мугуруса на вопрос, правильно ли с этической точки зрения предоставлять Шараповой специальное приглашение (wild card) на турниры. — Это одна из лучших теннисисток, самый сложный соперник, с которым я сталкивалась. Поэтому организаторы всех турниров хотят видеть ее у себя, она звезда, игрок премиум-класса».

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса за употребление мельдония, в октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, который стал первым для спортсменки после дисквалификации. В обновленном рейтинге WTA Шарапова заняла 262-е место, это не позволяет ей отобраться в квалификацию престижных турниров. Ранее организаторы турниров WTA в Мадриде и Риме предоставили россиянке wild card, что вызвало недовольство ряда теннисистов.