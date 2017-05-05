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5 мая 2017, 10:52 | Теннис | ТАСС

Мугуруса: Организаторы всех турниров WTA хотят видеть у себя Шарапову

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова является игроком высочайшего класса, организаторы всех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) хотят, чтобы она была в числе участников. Такое мнение высказала испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, слова которой приводит газета AS.

Испанская теннисистка назвала россиянку игроком <nobr>премиум-класса.</nobr> Увеличить
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«Я считаю, что Шарапова понесла свое наказание и имеет право на второй шанс, как и прописано в правилах, — ответила Мугуруса на вопрос, правильно ли с этической точки зрения предоставлять Шараповой специальное приглашение (wild card) на турниры. — Это одна из лучших теннисисток, самый сложный соперник, с которым я сталкивалась. Поэтому организаторы всех турниров хотят видеть ее у себя, она звезда, игрок премиум-класса».

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса за употребление мельдония, в октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, который стал первым для спортсменки после дисквалификации. В обновленном рейтинге WTA Шарапова заняла 262-е место, это не позволяет ей отобраться в квалификацию престижных турниров. Ранее организаторы турниров WTA в Мадриде и Риме предоставили россиянке wild card, что вызвало недовольство ряда теннисистов.

Турнир в Мадриде пройдет 5—14 мая, в Риме — 14—21 мая.
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