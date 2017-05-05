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5 мая 2017, 9:35 | Теннис | Чемпионат.com

Касаткина победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам апреля

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв апреля».

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории Прорыв апреля. Увеличить
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Первое место заняла российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая 60% голосов. Второй стала чешка Маркета Вондроушова (20%), третьей — украинка Даяна Ястремская (11%), четвёртой — представительница Эстонии Анетт Контавейт (9%).

В апреле Дарья выиграла свой первый турнир WTA — в Чарльстоне.

В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки.
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