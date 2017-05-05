Касаткина победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам апреля
Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв апреля».
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Первое место заняла российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая 60% голосов. Второй стала чешка Маркета Вондроушова (20%), третьей — украинка Даяна Ястремская (11%), четвёртой — представительница Эстонии Анетт Контавейт (9%).
В апреле Дарья выиграла свой первый турнир WTA — в Чарльстоне.
В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки.
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