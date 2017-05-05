Зигемунд признана лучшей теннисисткой апреля
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд признана лучшей теннисисткой по итогам апреля, сообщает официальный сайт тура.
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На это звание также претендовали россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина и француженка Кристина Младенович.
За Зигемунд проголосовали 53% пользователей. На втором месте — Младенович (23%), на третьем — Касаткина (21%), на четвёртом — Павлюченкова (3%).
Лучшим игроком по итогам января стала американка Серена Уильямс. В феврале лучшей была признана украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина.
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