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5 мая 2017, 9:30 | Теннис | Чемпионат.com

Зигемунд признана лучшей теннисисткой апреля

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд признана лучшей теннисисткой по итогам апреля, сообщает официальный сайт тура.

Немецкая теннисистка <span class=error>Лаура</span> Зигемунд признана лучшей теннисисткой по итогам апреля сообщает официальный сайт тура. Увеличить
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На это звание также претендовали россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина и француженка Кристина Младенович.

За Зигемунд проголосовали 53% пользователей. На втором месте — Младенович (23%), на третьем — Касаткина (21%), на четвёртом — Павлюченкова (3%).

Лучшим игроком по итогам января стала американка Серена Уильямс. В феврале лучшей была признана украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина.
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