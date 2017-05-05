Настасе не пригласили на Уимблдон из-за оскорблений в адрес Серены Уильямс

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Такое решение связано с тем, что чемпион Уимблдона 1973 года позволил себе оскорбительные высказывания по поводу цвета кожи будущего ребенка Серены Уильямс.

— Какое дело организаторам до моих слов? — ответил на это Настасе. — Если бы я совершил глупость на Уимблдоне, то понял бы их решение. А так я не понимаю. В 1973 году я приехал на турнир, когда остальные отказывались от участия. Для них это ничего не значит?