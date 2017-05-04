Мария Шарапова уступила на старте выставочного турнира Tie Break Tens в Мадриде

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Матчи на этом турнире проходят в формате тай-брейка до 10 очков. Шарапова в четвертьфинале турнира уступила пуэрториканке Монике Пюиг — 6:10. В полуфинале Пюиг сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Всего в турнире принимают участие 16 человек — по восемь участников в женской и мужской сетках. Россию также представляет Светлана Кузнецова, ранее в четверг одержавшая победу над американкой Мэдисон Киз — 12:10. В полуфинале Кузнецова сыграет с Агнешкой Радваньской из Польши.

Победители турнира в Мадриде получат по 250 тысяч долларов, из которых каждый отдаст 50 тысяч на благотворительность.