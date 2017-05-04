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4 мая 2017, 22:57 | Теннис | Р-Спорт

Мария Шарапова уступила на старте выставочного турнира Tie Break Tens в Мадриде

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом матче выставочного теннисного турнира Tie Break Tens в Мадриде.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> проиграла в первом матче выставочного теннисного турнира Tie Break <span class=error>Tens</span> в Мадриде. Увеличить
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Матчи на этом турнире проходят в формате тай-брейка до 10 очков. Шарапова в четвертьфинале турнира уступила пуэрториканке Монике Пюиг — 6:10. В полуфинале Пюиг сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Всего в турнире принимают участие 16 человек — по восемь участников в женской и мужской сетках. Россию также представляет Светлана Кузнецова, ранее в четверг одержавшая победу над американкой Мэдисон Киз — 12:10. В полуфинале Кузнецова сыграет с Агнешкой Радваньской из Польши.

Победители турнира в Мадриде получат по 250 тысяч долларов, из которых каждый отдаст 50 тысяч на благотворительность.
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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Решение по специальному приглашению (wild card) для российской теннисистки Марии Шараповой на Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема — будет принято 20 июня. Об этом сообщил один из организаторов турнира Филип Брук, слова которого приводит агентство Reuters.
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