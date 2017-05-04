Карен Хачанов уступил Виктору Троицки на турнире в Стамбуле

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 20-летний Хачанов сделал четыре эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 31-летний Троицки дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open Троицки померится силами со своим соотечественником Ласло Дьере.