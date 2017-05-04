Карен Хачанов уступил Виктору Троицки на турнире в Стамбуле
42-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, проиграл сербу Виктору Троицки, занимающему 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/7 (5) во втором круге турнира в Стамбуле.
Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 20-летний Хачанов сделал четыре эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два
В четвертьфинале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open Троицки померится силами со своим соотечественником Ласло Дьере.
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