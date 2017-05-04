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https://sport.mail.ru/news/tennis/29648221/
4 мая 2017, 21:19 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов уступил Виктору Троицки на турнире в Стамбуле

42-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, проиграл сербу Виктору Троицки, занимающему 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/7 (5) во втором круге турнира в Стамбуле.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 20-летний Хачанов сделал четыре эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 31-летний Троицки дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open Троицки померится силами со своим соотечественником Ласло Дьере.
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