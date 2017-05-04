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4 мая 2017, 16:57 | Теннис | Чемпионат.com

Южный в трёх сетах уступил Лайовичу во втором круге турнира в Стамбуле

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Стамбуле, проиграв сербу Душану Лайовичу со счётом 6:3, 0:6, 3:6.

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Стамбуле проиграв сербу <span class=error>Душану</span> <span class=error>Лайовичу</span> со счётом 6:3 0:6 3:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. Михаил совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Лайович поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом (3).
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