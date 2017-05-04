Южный в трёх сетах уступил Лайовичу во втором круге турнира в Стамбуле
Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Стамбуле, проиграв сербу Душану Лайовичу со счётом 6:3, 0:6, 3:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. Михаил совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 9
За выход в полуфинал соревнований Лайович поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом (3).
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