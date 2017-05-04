Гаврилова проиграла Эррани в четвертьфинале турнира в Рабате

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Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 8 брейков.

За выход в финал соревнований 30-летняя уроженка Болоньи поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Лорен Дэвис (США, 7).