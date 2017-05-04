Гаврилова проиграла Эррани в четвертьфинале турнира в Рабате
Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (3) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Рабате, проиграв представительнице Италии Саре Эррани со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 15
За выход в финал соревнований 30-летняя уроженка Болоньи поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Лорен Дэвис (США, 7).
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