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https://sport.mail.ru/news/tennis/29644248/
4 мая 2017, 16:04 | Теннис | Чемпионат.com

Гаврилова проиграла Эррани в четвертьфинале турнира в Рабате

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (3) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Рабате, проиграв представительнице Италии Саре Эррани со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Австралийская теннисистка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> (3) не смогла пробиться в полуфинал турнира в <span class=error>Рабате</span> проиграв представительнице Италии <span class=error>Саре</span> <span class=error>Эррани</span> со счётом 6:7 (5:7) 4:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 8 брейков.

За выход в финал соревнований 30-летняя уроженка Болоньи поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Лорен Дэвис (США, 7).
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