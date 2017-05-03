Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, обыграв Макарову

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Теннисистки провели на корте полтора часа. 25-летняя Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 1-. На счету 28-летней Макаровой 2 брейка и 5 двойных ошибок.

За выход в полуфинал Павлюченкова сыграет с седьмой сеяной американкой Лорен Дэвис.