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https://sport.mail.ru/news/tennis/29636198/
3 мая 2017, 23:18 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, обыграв Макарову

Россиянка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов первый номер посева, вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в двух сетах обыграв соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 6:2, 7:5.

Россиянка Анастасия Павлюченкова получившая от организаторов первый номер посева вышла в четвертьфинал турнира в <span class=error>Рабате</span> в двух сетах обыграв соотечественницу Екатерину <span class=error>Макарову</span> со счётом 6:2 7:5. Увеличить
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Теннисистки провели на корте полтора часа. 25-летняя Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 1-. На счету 28-летней Макаровой 2 брейка и 5 двойных ошибок.

За выход в полуфинал Павлюченкова сыграет с седьмой сеяной американкой Лорен Дэвис.
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