Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, обыграв Макарову
Россиянка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов первый номер посева, вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в двух сетах обыграв соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 6:2, 7:5.
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Теннисистки провели на корте полтора часа. 25-летняя Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5
За выход в полуфинал Павлюченкова сыграет с седьмой сеяной американкой Лорен Дэвис.
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