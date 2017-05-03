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3 мая 2017, 22:14 | Теннис | Спорт-Экспресс

Конюх сыграет с Остапенко в четвертьфинале в Праге

Хорватка Ана Конюх в двух сетах победила хозяйку корта Маркету Вондроушову во втором круге турнира WTA в Праге.

Хорватка <span class=error>Ана</span> Конюх в двух сетах победила хозяйку корта <span class=error>Маркету</span> Вондроушову во втором круге турнира WTA в Праге. Увеличить
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В следующем раунде она встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Прага (Чехия).

Турнир WTA J&T Banka Prague Open.

Призовой фонд 226 750 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Конюх (Хорватия, 7) — Вондроушова (Чехия, WC) — 6:4, 7:6 (7:2).
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