Конюх сыграет с Остапенко в четвертьфинале в Праге
Хорватка Ана Конюх в двух сетах победила хозяйку корта Маркету Вондроушову во втором круге турнира WTA в Праге.
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В следующем раунде она встретится с Еленой Остапенко из Латвии.
Прага (Чехия).
Турнир WTA J&T Banka Prague Open.
Призовой фонд 226 750 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Конюх (Хорватия, 7) — Вондроушова (Чехия, WC) — 6:4, 7:6 (7:2).
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