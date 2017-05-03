Шведова покидает турнир в Марокко
Ярослава Шведова завершила своё выступление на теннисном турнире WTA в Рабате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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В матче второго круга казахстанская теннисистка в двух сетах уступила немке Татьяне Марие — 3:6, 4:6.
Таким образом, в Марокко не осталось ни одной представительницы Казахстана, ранее на этой же стадии турнира борьбу прекратила Юлия Путинцева.
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