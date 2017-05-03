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3 мая 2017, 20:10 | Теннис | Sports.kz

Шведова покидает турнир в Марокко

Ярослава Шведова завершила своё выступление на теннисном турнире WTA в Рабате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ярослава <span class=error>Шведова</span> завершила своё выступление на теннисном турнире WTA в <span class=error>Рабате</span> передаёт корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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В матче второго круга казахстанская теннисистка в двух сетах уступила немке Татьяне Марие — 3:6, 4:6.

Таким образом, в Марокко не осталось ни одной представительницы Казахстана, ранее на этой же стадии турнира борьбу прекратила Юлия Путинцева.

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