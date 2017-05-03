Решение о предоставлении wild card Шараповой на Уимблдон будет принято 20 июня

«У нас есть давний и проверенный на практике процесс выдачи wild card за неделю до квалификации, и этот год не будет исключением, — сказал Брук. — Сперва мы должны узнать, будет ли Шарапова требовать специальное приглашение, а после рассмотрим ее дело вместе с остальными. Это будет групповое решение».

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF). В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала в 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Этот турнир стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы соревнований в Германии предоставили теннисистке специальное приглашение.