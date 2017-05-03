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https://sport.mail.ru/news/tennis/29632255/
3 мая 2017, 16:27 | Теннис | ТАСС

Решение о предоставлении wild card Шараповой на Уимблдон будет принято 20 июня

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Решение по специальному приглашению (wild card) для российской теннисистки Марии Шараповой на Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема — будет принято 20 июня. Об этом сообщил один из организаторов турнира Филип Брук, слова которого приводит агентство Reuters.

«У нас есть давний и проверенный на практике процесс выдачи wild card за неделю до квалификации, и этот год не будет исключением, — сказал Брук. — Сперва мы должны узнать, будет ли Шарапова требовать специальное приглашение, а после рассмотрим ее дело вместе с остальными. Это будет групповое решение».

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF). В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала в 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Этот турнир стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы соревнований в Германии предоставили теннисистке специальное приглашение.
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Организатор турнира в Мадриде: Маркетинг не был основой для выдачи wild card Шараповой

Организатор турнира в Мадриде: Маркетинг не был основой для выдачи wild card Шараповой

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде не только исходя из маркетинговых соображений. Такое мнение высказал глава оргкомитета турнира Жерар Цобанян, слова которого приводит испанская газета El Pais.
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