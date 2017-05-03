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3 мая 2017, 16:36 | Теннис | Sports.kz

Путинцева завершила борьбу на турнире в Марокко

Сильнейшая казахстанская теннисистка-одиночница в матче второго круга представительного турнира WTA в Рабате в трёх сетах уступила американке Варваре Лепченко, передаёт МИА «Казинформ».

В первом сете преимущество Путинцевой было неоспоримым, она не оставила сопернице ни единого шанса — 6:1.

Во второй партии условия диктовала уже Лепченко, и её выигрыш 6:4 выглядел абсолютно логичным.

В третьем сете американка развила свой успех, повторив счёт первой партии, только уже в свою пользу — 6:1, 4:6, 1:6.

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