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https://sport.mail.ru/news/tennis/29630392/
3 мая 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Прага. Наталья Вихлянцева потерпела поражение во втором раунде турнира

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований в Праге, проиграв в трёх сетах хозяйке кортов Катержине Синяковой, — 6/4, 4/6, 4/6.

Поединок продолжался 2 часа 7 минут. 77-я ракетка мира, 20-летняя Вихлянцева, шесть раз брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и столько же двойных ошибок. Её ровесница Катержина, занимающая 39-е место в мировой классификации, реализовала семь брейк-пойнтов, совершила один эйс и четырежды ошибалась при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале турнира J&T Banka Prague Open Синякова померится силами с победительницей игры своих соотечественниц Люси Градецкой и Барборы Стрыковой.
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