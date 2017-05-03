Прага. Наталья Вихлянцева потерпела поражение во втором раунде турнира

Поединок продолжался 2 часа 7 минут. 77-я ракетка мира, 20-летняя Вихлянцева, шесть раз брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и столько же двойных ошибок. Её ровесница Катержина, занимающая 39-е место в мировой классификации, реализовала семь брейк-пойнтов, совершила один эйс и четырежды ошибалась при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале турнира J&T Banka Prague Open Синякова померится силами с победительницей игры своих соотечественниц Люси Градецкой и Барборы Стрыковой.