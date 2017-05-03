Максим Мирный и Трет Хьюи уступили в первом круге турнира в Мюнхене

В первом сете шла упорная борьба, продолжавшаяся около часа. В итоге на тай-брейке соперники белорусско-филиппинского дуэта смогли за счет подачи и уверенных действий у сетки нанести поражение Максиму Мирному и Трету Хьюи. Во второй партии преимущество Геро Кречмера и Александра Сачко было уже ощутимым — 6:1.

Как сообщалось, на прошлой неделе Максим Мирный и Трет Хьюи выступили более удачно на грунтовом турнире в Будапеште и вышли в полуфинал, где проиграли американцу Брайану Бейкеру и хорвату Николе Мектичу.