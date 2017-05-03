Максим Мирный и Трет Хьюи уступили в первом круге турнира в Мюнхене
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи уступили немецкому дуэту Геро Кречмер/Александр Сачко — 6:7, 1:6 в первом круге турнира в Мюнхене (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сете шла упорная борьба, продолжавшаяся около часа. В итоге на
Как сообщалось, на прошлой неделе Максим Мирный и Трет Хьюи выступили более удачно на грунтовом турнире в Будапеште и вышли в полуфинал, где проиграли американцу Брайану Бейкеру и хорвату Николе Мектичу.
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