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https://sport.mail.ru/news/tennis/29630378/
3 мая 2017, 14:53 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Трет Хьюи уступили в первом круге турнира в Мюнхене

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи уступили немецкому дуэту Геро Кречмер/Александр Сачко — 6:7, 1:6 в первом круге турнира в Мюнхене (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете шла упорная борьба, продолжавшаяся около часа. В итоге на тай-брейке соперники белорусско-филиппинского дуэта смогли за счет подачи и уверенных действий у сетки нанести поражение Максиму Мирному и Трету Хьюи. Во второй партии преимущество Геро Кречмера и Александра Сачко было уже ощутимым — 6:1.

Как сообщалось, на прошлой неделе Максим Мирный и Трет Хьюи выступили более удачно на грунтовом турнире в Будапеште и вышли в полуфинал, где проиграли американцу Брайану Бейкеру и хорвату Николе Мектичу.

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