Первая «ракетка» мира Маррей считает, что Шарапова получит wild card на Уимблдон

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Этот турнир стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония, для участия в нем россиянке предоставили wild card.

«Я думаю, есть хороший шанс на получение Шараповой wild card для участия в квалификации Уимблдона, — сказал Маррей. — Но я думаю, что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Потому что решение не может быть принято, пока Мария не сыграет на турнирах в Риме и Мадриде, по итогам которых имеет возможность пробиться на Уимблдон напрямую».

Крайний срок на попадание в квалификацию Уимблдона по рейтингу — 29 мая.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).