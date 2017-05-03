Шарапова сыграет с Пуиг в первом круге выставочного турнира в Мадриде

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В женском турнире россиянка Светлана Кузнецова сыграет с американкой Мэдисон Киз, Агнешка Радванска из Польши — с испанкой Гарбинье Мугурусой, а британка Йоханна Конта — с румынкой Симоной Халеп. В мужском — болгарин Григор Димитров проведет матч с британцем Дэниэлем Эвансом, француз Люка Пуй — с испанцем Фернандо Вердаско, чех Томаш Бердых — с американцем Джеком Соком, а швейцарец Стэн Вавринка — с испанцем Фелисиано Лопесом.

Формат турнира Tie Break Tens подразумевает игры в виде тай-брейка до 10 очков. Турнир пройдет 4 мая в Мадриде.

Шарапова дошла до полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков и вернуться в рейтинг WTA, заняв в нем 262-е место. Этот турнир стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы соревнований в Германии предоставили теннисистке специальное приглашение (wild card).

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF). В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).

Помимо Tie Break Tens, в мае Шарапова примет участие в двух соревнованиях — с 5 по 14 мая пройдет турнир WTA в Мадриде, а 15 мая стартует турнир в Риме, победителем которого россиянка становилась трижды (2011, 2012, 2015).