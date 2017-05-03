Константин Кравчук прошёл в четвертьфинал «Челленджера» в Кимчхоне

За время матча, продлившегося 1 час 57 минут, 105-я ракетка мира, 32-летний Константин, записал в свой актив три брейка и шесть подач навылет. 24-летний Бхамбри, занимающий 283-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу оппонента и допустил семь двойных ошибок.

В ¼ финала соревнований Кравчук сразится с британцем Лиамом Броуди.