Константин Кравчук прошёл в четвертьфинал «Челленджера» в Кимчхоне
Российский теннисист Константин Кравчук преодолел барьер второго раунда «Челленджера» в Кимчхоне, переиграв в трёх сетах индийца Юки Бхамбри, — 6/2, 1/6, 6/3.
За время матча, продлившегося 1 час 57 минут, 105-я ракетка мира, 32-летний Константин, записал в свой актив три брейка и шесть подач навылет. 24-летний Бхамбри, занимающий 283-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу оппонента и допустил семь двойных ошибок.
В ¼ финала соревнований Кравчук сразится с британцем Лиамом Броуди.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter