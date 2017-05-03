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3 мая 2017, 10:23 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук прошёл в четвертьфинал «Челленджера» в Кимчхоне

Российский теннисист Константин Кравчук преодолел барьер второго раунда «Челленджера» в Кимчхоне, переиграв в трёх сетах индийца Юки Бхамбри, — 6/2, 1/6, 6/3.

За время матча, продлившегося 1 час 57 минут, 105-я ракетка мира, 32-летний Константин, записал в свой актив три брейка и шесть подач навылет. 24-летний Бхамбри, занимающий 283-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу оппонента и допустил семь двойных ошибок.

В ¼ финала соревнований Кравчук сразится с британцем Лиамом Броуди.
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