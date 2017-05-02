Стамбул. Карен Хачанов взял верх над Николозом Басилашвили

Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 20-летний Хачанов сделал девять эйсов и шесть брейков, а его 25-летний оппонент пять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Во втором круге турнира TEB BNP Paribas Istanbul Open Хачанов скрестит ракетки либо с сербом Виктором Троицки, либо с киприотом Маркосом Багдатисом.