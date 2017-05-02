Стамбул. Карен Хачанов взял верх над Николозом Басилашвили
42-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, сломил сопротивление грузина Николоза Басилашвили, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/7 (2), 6/1 на старте соревнований в Стамбуле.
Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 20-летний Хачанов сделал девять эйсов и шесть брейков, а его 25-летний оппонент пять раз подал навылет и реализовал три
Во втором круге турнира TEB BNP Paribas Istanbul Open Хачанов скрестит ракетки либо с сербом Виктором Троицки, либо с киприотом Маркосом Багдатисом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter