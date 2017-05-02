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https://sport.mail.ru/news/tennis/29619594/
2 мая 2017, 17:01 | Теннис | GoTennis.ru

Стамбул. Карен Хачанов взял верх над Николозом Басилашвили

42-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, сломил сопротивление грузина Николоза Басилашвили, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/7 (2), 6/1 на старте соревнований в Стамбуле.

Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время они допустили по три двойные ошибки. При этом 20-летний Хачанов сделал девять эйсов и шесть брейков, а его 25-летний оппонент пять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Во втором круге турнира TEB BNP Paribas Istanbul Open Хачанов скрестит ракетки либо с сербом Виктором Троицки, либо с киприотом Маркосом Багдатисом.
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