Прага. Наталья Вихлянцева отдала Виктории Голубич лишь два гейма

Теннисистки провели на корте 1 час. За это время они выполнили по одному эйсу. При этом 20-летняя Вихлянцева дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 24-летняя Голубич не допустила ни одной двойной ошибки и сделала один брейк. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований J&T Banka Prague Open Вихлянцева померится силами с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и черногоркой Данкой Ковинич.