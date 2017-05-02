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https://sport.mail.ru/news/tennis/29618340/
2 мая 2017, 15:37 | Теннис | GoTennis.ru

Прага. Наталья Вихлянцева отдала Виктории Голубич лишь два гейма

77-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, вышла во второй раунд турнира в Праге, обыграв швейцарку Викторию Голубич, занимающую 55-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1.

Теннисистки провели на корте 1 час. За это время они выполнили по одному эйсу. При этом 20-летняя Вихлянцева дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 24-летняя Голубич не допустила ни одной двойной ошибки и сделала один брейк. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований J&T Banka Prague Open Вихлянцева померится силами с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и черногоркой Данкой Ковинич.
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