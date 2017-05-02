Прага. Наталья Вихлянцева отдала Виктории Голубич лишь два гейма
77-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, вышла во второй раунд турнира в Праге, обыграв швейцарку Викторию Голубич, занимающую 55-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1.
Теннисистки провели на корте 1 час. За это время они выполнили по одному эйсу. При этом 20-летняя Вихлянцева дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть
Во втором круге соревнований J&T Banka Prague Open Вихлянцева померится силами с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и черногоркой Данкой Ковинич.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter