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https://sport.mail.ru/news/tennis/29617915/
2 мая 2017, 15:24 | Теннис | УНИАН

16-летняя украинская теннисистка Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца» от WTA

16-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала претенденткой на звание «Прорыв месяца» от WTA (Женской теннисной ассоциации). Об этом сообщает официальный сайт тура.

Соперницами Даяны Ястремской в голосовании являются россиянка чешка и эстонка. Увеличить
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С украинкой также будут соревноваться россиянка Дарья Касаткина, которая в начале апреля впервые в карьере завоевала титул на турнире WTA, 17-летняя чешка Маркета Вондрусова, победившая на WTA International в швейцарском городе Биль, а также Аннет Контавейт из Эстонии, уступившая Вондрусовой в швейцарском финале.

Напомним, что в апреле Ястремская дошла до четвертьфинала на дебютном для себя турнире WTA в Стамбуле, где уступила в трех партиях Яне Чепеловой. Украинская теннисистка стала первой спортсменкой, рожденной в 2000-м году, которой удалось пройти так далеко на подобных соревнованиях.

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