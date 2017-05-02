Прага. Евгения Родина проиграла Саманте Стосур

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время 28-летняя Родина ни разу не подала навылет допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк, а 33-летняя Стосур выполнила пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах 2:0 в пользу австралийки.

Во втором круге соревнований J&T Banka Prague Open Стосур померится силами с победительницей матча между американкой Кристиной МакХэйл и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.