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https://sport.mail.ru/news/tennis/29616769/
2 мая 2017, 13:52 | Теннис | GoTennis.ru

Прага. Евгения Родина проиграла Саманте Стосур

78-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, не справилась с австралийкой Самантой Стосур, занимающей 19-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 2/6, 3/6 в первом раунде турнира в Праге.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время 28-летняя Родина ни разу не подала навылет допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк, а 33-летняя Стосур выполнила пять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах 2:0 в пользу австралийки.

Во втором круге соревнований J&T Banka Prague Open Стосур померится силами с победительницей матча между американкой Кристиной МакХэйл и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.
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