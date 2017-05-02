Теймураз Габашвили преодолел барьер первого круга на «Челленджере» в Кимчхоне

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время 31-летний Габашвили сделал четыре эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 19-летний соперник ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором раунде «Челленджера» в Кимчхоне Габашвили сыграет с японцем Го Соедой.