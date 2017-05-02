Теймураз Габашвили преодолел барьер первого круга на «Челленджере» в Кимчхоне
159-я ракетка мира, россиянин Теймураз Габашвили, обыграл австралийца Омара Ясику, занимающего 252-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/2 на старте «Челленджера» в Кимчхоне.
Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время 31-летний Габашвили сделал четыре эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал шесть
Во втором раунде «Челленджера» в Кимчхоне Габашвили сыграет с японцем Го Соедой.
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