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https://sport.mail.ru/news/tennis/29613460/
2 мая 2017, 10:11 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили преодолел барьер первого круга на «Челленджере» в Кимчхоне

159-я ракетка мира, россиянин Теймураз Габашвили, обыграл австралийца Омара Ясику, занимающего 252-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/2 на старте «Челленджера» в Кимчхоне.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время 31-летний Габашвили сделал четыре эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 19-летний соперник ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором раунде «Челленджера» в Кимчхоне Габашвили сыграет с японцем Го Соедой.
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