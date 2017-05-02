Зарина Дияс поднялась на 36 позиций в рейтинге WTA
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс поднялась на 151 место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее Дияс занимала 187-ю строчку, таким образом, она совершила очередной скачок, улучшив свой рейтинг на 36 мест.
Звание первое ракетки Казахстана сохранила Юлия Путинцева, опустившаяся с 31 на 32 место.
Тройка сильнейших теннисисток осталась неизменной. На первом месте идет американка Серена Уильямс, за ней немка Анжелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter