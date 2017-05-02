Шарапова: Штутгарт запишем, Париж в уме

В субботу Мария Шарапова проиграла полуфинал турнира в Штутгарте Кристине Младенович. Как и предполагалось, этот поединок стал битвой нервов и послужил хорошей проверкой для россиянки. Француженка за время отсутствия Шараповой в туре стала одной из самых прогрессирующих теннисисток. В этом году она выиграла свой первый турнир, а потом сыграла еще один финал и полуфинал суперсостязаний в Индиан-Уэллсе, обосновалась в Top-20 рейтинга.

Встреча с Младенович — это именно то, что было нужно Шараповой. При всем уважении к Роберте Винчи и Екатерине Макаровой. Победа над итальянкой в первом матче в Штутгарте была эмоциональной, над соотечественницей — трудовой, а над Анетт Контавейт в четвертьфинале как будто обязательной. Все три соперницы Марии боролись, но надавить на нее, дать настоящий отпор не могли. Француженке в полуфинале это удалось.

Шарапова отлично играла в первом сете, который взяла с одним брейком, повела и в начале второго, и тут-то наступил перелом. Младенович продолжала действовать активно, а в игре Шараповой наступил спад. Но даже при этом у нее было немало шансов завершить встречу в свою пользу. В том числе скрытый матчбол в концовке второй партии. Подвела Марию реализация брейк-пойнтов: использованы были лишь 3 из 16. Младенович же боролась до конца и свои шансы не упустила. Очевидно, что экс-первой ракетке мира не хватило сил — как физических, так и психологических. И игровой практики, о которой много говорили перед возвращением россиянки. Все же четыре матча за четыре дня после 15-месячного простоя не шутки.

Тем не менее возвращение Марии стоит признать успешным. Она вернулась похудевшей и в отличной физической форме, посвежевшей психологически, голодной до игры, с усовершенствованной подачей. Но не машиной, готовой штамповать победы над соперницами любого калибра. Это было бы странно. Сама теннисистка после полуфинала отпраздновала возвращение со своей командой и уже отправилась в Мадрид, где сыграет свой следующий турнир — он стартует 6 мая. Пока же Мария находится в прекрасном настроении и балует подписчиков своего Инстаграма игривыми снимками.

В понедельник в рейтинге WTA Шарапова оказалась на 262-м месте. Это не позволит ей попасть в квалификацию Roland Garros. Теперь вопрос об участии в Открытом чемпионате Франции его двукратной победительницы полностью в ведении организаторов. Они могут предоставить россиянке приглашение в отборочную или сразу в основную сетку. Убедить их в том, что она нужна турниру, Мария попытается в Мадриде, а неделей позже в Риме. Оглашение решения по «вопросу Шараповой» французские функционеры наметили на 16 мая.

ШТУТГАРТ (Германия). Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix. Призовой фонд 710 900 долларов. Закрытые корты, грунт. Одиночный разряд. ¼ финала. Зигемунд (Германия) — Плишкова (Чехия) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3. Халеп (Румыния) — Севастова (Латвия) — 6:3, 6:1. ½ финала. Младенович (Франция) — ШАРАПОВА — 3:6,7:5,6:4. Зигемунд — Халеп — 6:4,7:5. Финал. Зигемунд — Младенович — 6:1, 2:6, 7:6 (7:5).