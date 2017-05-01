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1 мая 2017, 18:51 | Теннис | Советский спорт

Шарапова занимает 262-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на 262-м месте в обновленном рейтинге WTA.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> расположилась на 262-м месте в обновленном рейтинге WTA. Увеличить
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© Reuters

30-летняя Шарапова на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации.

В первой десятке произошло одно изменение: Симона Халеп поднялась на четвертое место, опередив Доминику Цибулкову.

Рейтинг WTA
Положение на 1 мая

1. (1) Серена Уильямс (США) — 7010 очков
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) — 6925
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 6010
4. (5) Симона Халеп (Румыния) — 5206
5. (4) Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065
6. (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4691
7. (7) Джоанна Конта (Великобритания) — 4330
8. (8) Агнешка Радванска (Польша) — 4205
9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) — 4015
10. (10) Мэдисон Киз (США) — 3857
11. (11) Каролин Возняцки (Дания) — 3850
12. (13) Элина Свитолина (Украина) — 3835
13. (12) Винус Уильямс (США) — 3811
14. (14) Елена Веснина (Россия) — 2960
15. (15) Петра Квитова (Чехия) — 2900
16. (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475
17. (19) Кристина Младенович (Франция) — 2325
18. (17) Барбора Стрыцова (Чехия) — 2130
19. (18) Саманта Стосур (Австралия) — 2000
20. (21) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — 1924
…28. (29) Дарья Касаткина (Россия) — 1630
…41. (43) Екатерина Макарова (Россия) — 1275
…77. (77) Наталья Вихлянцева (Россия) — 786
78. (75) Евгения Родина (Россия) — 783
…89. (88) Екатерина Александрова (Россия) — 680
90. (89) Ирина Хромачева (Россия) — 680
…262. (-) Мария Шарапова (Россия) — 185.
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Шарапова довольна своей игрой на турнире в Штутгарте

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова удовлетворена своим выступлением на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Об этом Шарапова, которую цитирует АФП, заявила после проигранного полуфинального матча на турнире.
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