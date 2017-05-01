Шарапова занимает 262-е место в рейтинге WTA

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30-летняя Шарапова на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации.

В первой десятке произошло одно изменение: Симона Халеп поднялась на четвертое место, опередив Доминику Цибулкову.

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