Путинцева переиграла в двух сетах Петкович на турнире в Рабате
Представительница Казахстана Юлия Путинцева преодолела барьер первого раунда турнира в Рабате (Марокко), обыграв в двух партиях немку Андреа Петкович, — 6/3, 6/4.
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Матч продлился 1 час 41 минуту. 32-я ракетка мира, 22-летняя Юлия, записала в свой актив семь брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 29-летняя Петкович, занимающая 79-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брала подачу оппонентки и допустила одну двойную ошибку. Путинцева увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.
Во втором круге соревнований Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem Путинцева сыграет с американкой Варварой Лепченко.
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