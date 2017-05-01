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1 мая 2017, 18:28 | Теннис | Sports.kz

Путинцева переиграла в двух сетах Петкович на турнире в Рабате

Представительница Казахстана Юлия Путинцева преодолела барьер первого раунда турнира в Рабате (Марокко), обыграв в двух партиях немку Андреа Петкович, — 6/3, 6/4.

Представительница Казахстана Юлия <span class=error>Путинцева</span> преодолела барьер первого раунда турнира в <span class=error>Рабате</span> (Марокко) обыграв в двух партиях немку <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> — 6/3 6/4. Увеличить
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Матч продлился 1 час 41 минуту. 32-я ракетка мира, 22-летняя Юлия, записала в свой актив семь брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 29-летняя Петкович, занимающая 79-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брала подачу оппонентки и допустила одну двойную ошибку. Путинцева увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

Во втором круге соревнований Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem Путинцева сыграет с американкой Варварой Лепченко.

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