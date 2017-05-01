Россиянин Донской уступил на старте теннисного турнира в Эшториле

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Донской в понедельник уступил испанцу Томми Робредо — 3:6, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 12 минут. В 2015 году теннисисты уже встречались друг с другом в рамках матча Кубка Дэвиса, тогда россиянин победил в четырех сетах.