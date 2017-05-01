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https://sport.mail.ru/news/tennis/29608973/
1 мая 2017, 17:42 | Теннис | Р-Спорт

Россиянин Донской уступил на старте теннисного турнира в Эшториле

Россиянин Евгений Донской не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире в Эшториле (Португалия), призовой фонд которого составляет почти 500 тысяч евро.

Россиянин Евгений Донской не сумел преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире в <span class=error>Эшториле</span> (Португалия) призовой фонд которого составляет почти 500 тысяч евро. Увеличить
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Донской в понедельник уступил испанцу Томми Робредо — 3:6, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 12 минут. В 2015 году теннисисты уже встречались друг с другом в рамках матча Кубка Дэвиса, тогда россиянин победил в четырех сетах.

Соперником Робредо во втором раунде будет первая ракетка турнира, его соотечественник Пабло Карреньо-Буста.
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