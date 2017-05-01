Стаховский после долгого перерыва вернулся в топ-100 лучших теннисистов мира
Сергей Стаховский в обновленном рейтинге ATP занимает 96-ю строчку, Александр Долгополов — 83-й.
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Украинский теннисист Сергей Стаховский впервые за полгода вошел в топ-100 рейтинга ATP, сообщает официальный сайт организации.
За неделю Стаховский поднялся на пять строчек и занимает 96-ю позицию (до этого был 101-м). Помог киевлянину с этим выход во второй раунд турнира в Будапеште. С такими темпами Сергей может догнать Александра Долгополова (83-й в рейтинге), который потерял одну позицию за прошлую неделю.
Отдаляется от верхней сотни и Илья Марченко (125-е место в рейтинге).
Лидером рейтинга остается британец Энди Маррей. Отметим возвращение в
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