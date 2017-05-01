Свитолина поднялась в рейтинге WTA на одну позицию
После завоевания титула в Стамбуле украинка вошла в
топ-дюжину мирового рейтинга.
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Чемпионка турнира WTA в Стамбуле Элина Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации и стала 12-й ракеткой мира, сообщает официальный сайт WTA.
Лидером рейтинга остается Серена Уильямс.
Кроме того, 16-летняя украинка Даяна Ястремская после выхода в четвертьфинал турнира в Стамбуле значительно укрепила свои позиции, поднявшись на 112 ступенек. Теперь она занимает 308-е место (была 420-й).
Другие украинки в рейтинге WTA — 44 место Леся Цуренко, 94-я Катерина Бондаренко, 140-я Катерина Козлова, 273-я Ангелина Калинина.
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