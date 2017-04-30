Рафаэль Надаль выиграл турнир в Барселоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Испанец, посеянный под третьим номером на турнире, в финале обыграл австрийца Доминика Тима (4) со счетом 6:4, 6:1.

Для 30-летнего испанца этот титул стал вторым в нынешнем сезоне и 71-м в карьере.