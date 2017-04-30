Свитолина обыграла Мертенс и завоевала титул на турнире в Стамбуле
Украинка Элина Свитолина выиграла турнир в Стамбуле, в двух сетах обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:4.
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Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. 13-я ракетка мира Свитолина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12
22-летняя Свитолина завоевала седьмой титул в карьере, выиграв третий турнир в 2017 году (ранее она первенствовала в Дубае и Тайбэе).
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