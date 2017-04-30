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https://sport.mail.ru/news/tennis/29603297/
30 апреля 2017, 19:03 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина обыграла Мертенс и завоевала титул на турнире в Стамбуле

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир в Стамбуле, в двух сетах обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:4.

Украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина выиграла турнир в Стамбуле в двух сетах обыграв бельгийку <span class=error>Элисе</span> <span class=error>Мертенс</span> со счётом 6:2 6:4. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. 13-я ракетка мира Свитолина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету бельгийки, занимающей 65-е место в мировой классификации, три эйса, одна двойная ошибка и три брейка.

22-летняя Свитолина завоевала седьмой титул в карьере, выиграв третий турнир в 2017 году (ранее она первенствовала в Дубае и Тайбэе).

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