Скьявоне получила «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Мадриде

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«Хочу поблагодарить за приглашение принять участие в турнире. Я действительно рада, так как этот турнир совершенствуется с каждым годом и становится всё интереснее. Я с удовольствием воспользуюсь предоставленной возможностью», — приводит слова Скьявоне пресс-служба турнира.

36-летняя чемпионки «Ролан Гаррос"-2010 уже завоевала один титул WTA в сезоне-2017, выиграв турнир в Боготе.