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30 апреля 2017, 0:32 | Теннис | Чемпионат.com

Скьявоне получила «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Мадриде

За шесть дней старта турнира в Мадриде организаторы объявили о предоставлении «уайлд-кард» в основную сетку итальянской теннисистке Франческе Скьявоне в знак признания её успешной карьеры, которую она завершает в сезоне — 2017.

За шесть дней старта турнира в Мадриде организаторы объявили о предоставлении <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> в основную сетку итальянской теннисистке <span class=error>Франческе</span> Скьявоне в знак признания её успешной карьеры которую она завершает в сезоне — 2017. Увеличить
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«Хочу поблагодарить за приглашение принять участие в турнире. Я действительно рада, так как этот турнир совершенствуется с каждым годом и становится всё интереснее. Я с удовольствием воспользуюсь предоставленной возможностью», — приводит слова Скьявоне пресс-служба турнира.

36-летняя чемпионки «Ролан Гаррос"-2010 уже завоевала один титул WTA в сезоне-2017, выиграв турнир в Боготе.
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