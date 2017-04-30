Скьявоне получила «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Мадриде
За шесть дней старта турнира в Мадриде организаторы объявили о предоставлении «уайлд-кард» в основную сетку итальянской теннисистке Франческе Скьявоне в знак признания её успешной карьеры, которую она завершает в сезоне — 2017.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Хочу поблагодарить за приглашение принять участие в турнире. Я действительно рада, так как этот турнир совершенствуется с каждым годом и становится всё интереснее. Я с удовольствием воспользуюсь предоставленной возможностью», — приводит слова Скьявоне
36-летняя чемпионки «Ролан Гаррос"-2010 уже завоевала один титул WTA в сезоне-2017, выиграв турнир в Боготе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter