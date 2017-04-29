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https://sport.mail.ru/news/tennis/29598534/
29 апреля 2017, 23:03 | Теннис | ТАСС

Шарапова довольна своей игрой на турнире в Штутгарте

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова удовлетворена своим выступлением на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Об этом Шарапова, которую цитирует АФП, заявила после проигранного полуфинального матча на турнире.

Шарапова дошла до полуфинала на первом турнире после дисквалификации за мельдоний. Увеличить
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Шарапова не смогла выйти в финал турнира (призовой фонд — более $700 тысяч), уступив в полуфинале француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 5:7, 4:6.

«Если бы кто-то сказал мне в начале недели, что я дойду до полуфинала, то осчастливил бы меня, — сказала Шарапова. — Я очень довольна тем, как играла на турнире».

Турнир в Штутгарте стал для 30-летней теннисистки первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, истекшей 26 апреля. В первых трех раундах россиянка обыграла итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонку Анетт Контавейт.

Следующий турнир, в котором выступит Шарапова, пройдет в Риме с 15 по 21 мая, общий призовой фонд составляет $2,77 млн.
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