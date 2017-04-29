Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Штутгарте

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В воскресном финале соперницей Младенович станет победительница встречи между Симоной Халеп (Румыния) и Лаурой Зигемунд (Германия).

Ранее Младенович выступила против предоставления Шараповой специального приглашения («уайлд-кард») на турниры из-за дисквалификации россиянки за нарушение антидопинговых правил.

Турнир в Штутгарте стал для Шараповой первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, истекшей 26 апреля. Ранее 30-летняя россиянка обыграла на турнире итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонку Анетт Контавейт.