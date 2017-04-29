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29 апреля 2017, 20:09 | Теннис | ТАСС

Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Штутгарте

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова не смогла пробиться в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд — более $700 тыс.). В полуфинале она проиграла француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 5:7, 4:6.

В полуфинале она проиграла француженке Кристине Младенович со счетом 6:3 5:7 4:6. Увеличить
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© РИА "Новости"

В воскресном финале соперницей Младенович станет победительница встречи между Симоной Халеп (Румыния) и Лаурой Зигемунд (Германия).

Ранее Младенович выступила против предоставления Шараповой специального приглашения («уайлд-кард») на турниры из-за дисквалификации россиянки за нарушение антидопинговых правил.

Турнир в Штутгарте стал для Шараповой первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, истекшей 26 апреля. Ранее 30-летняя россиянка обыграла на турнире итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонку Анетт Контавейт.
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Мутко: Выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непросто

Мутко: Выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непросто

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в четвертьфинальной встрече турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте над представительницей Эстонии Анетт Контавейт далась россиянке Марии Шараповой тяжело. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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