Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Себальоса
Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв в двух сетах аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:3, 6:4.
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Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Третий сеяный 30-летний уроженец Манакора Надаль один раз подал навылет и реализовал два
В финале Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
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