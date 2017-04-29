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29 апреля 2017, 19:46 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Себальоса

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв в двух сетах аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:3, 6:4.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> вышел в финал турнира в Барселоне обыграв в двух сетах аргентинца <span class=error>Орасио</span> Себальоса со счётом 6:3 6:4. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Третий сеяный 30-летний уроженец Манакора Надаль один раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету 32-летнего Себальоса, занимающего 84-е место в рейтинге АТР, два эйса и две двойные ошибки. Надаль вышел вперёд в личном противостоянии с аргентинцем — 2:1.

В финале Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
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