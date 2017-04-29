Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Себальоса

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Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Третий сеяный 30-летний уроженец Манакора Надаль один раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету 32-летнего Себальоса, занимающего 84-е место в рейтинге АТР, два эйса и две двойные ошибки. Надаль вышел вперёд в личном противостоянии с аргентинцем — 2:1.

В финале Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.